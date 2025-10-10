Больницу оштрафовали за то, что уборщик проводил пациентам ЭКГ

В Индии больницу оштрафовали на $13 тысяч за то, что уборщик делал пациентам ЭКГ

Больницу в Индии оштрафовали на $13 тысяч за то, что обычный уборщик проводил пациентам ЭКГ, пишет The Times of India.

Поводом для разбирательства стала жалоба женщины, приложившей к заявлению фотографию, на которой видно, как сотрудник, отвечающий за уборку, проводит ЭКГ пациенту.

Муниципальные власти признали, что должность врача по этой специальности в больнице оставалась вакантной более года, и вместо него был назначен «обученный сотрудник». Однако никаких доказательств обучения этого работника представлено не было.

«Муниципальные больницы обязаны привлекать только квалифицированный персонал для работы с медицинским оборудованием, от правильного функционирования которого зависит жизнь пациентов», — говорится в заявлении.

Комиссия подчеркнула, что главный врач больницы не предпринял должных мер для расследования инцидента, ограничившись объяснением, что «дежурный мальчик, давно работающий в больнице, способен выполнять эту работу».

Ранее стало известно, что женщина более 20 лет проработала врачом-психиатром, подделав диплом.