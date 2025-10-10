На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Комздраве Петербурга прокомментировали ситуацию с вакцинами от бешенства

Комздрав Петербурга опроверг информацию о дефиците вакцины от бешенства
Depositphotos

В Санкт-Петербурге нет дефицита вакцин против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба комитета здравоохранения города в Telegram-канале.

«В Санкт-Петербурге нет дефицита вакцины против бешенства. На сегодняшний день в медицинских организациях города в наличии более 7000 доз антирабической вакцины. С начала года закуплено более 18 тысяч доз», — уточнили в ведомстве.

В Комздраве добавили, что в случае, если есть подозрения в том, что животное могло быть заражено и оно совершило нападение, следует обратиться за медицинской помощью в любой травмпункт города. В случае отсутствия вакцины в конкретном медучреждении пациент будет направлен в другое, где вакцина имеется, подчеркнули в ведомстве.

Незадолго до этого телеканал 78.ru сообщал, что в Петербурге девушка, которую укусил бездомный котенок, чуть не осталась без вакцины от бешенства. Инцидент произошел, когда пострадавшая пыталась помочь бездомному животному, и тот ее укусил.

После этого она начала обзванивать медицинские учреждения, чтобы сделать прививку от бешенства. По словам пострадавшей, более 30 медицинских учреждений и даже специализированный антирабический центр отказали ей в процедуре из-за отсутствия вакцин.

В результате благодаря помощи подписчиков в социальных сетях пострадавшей удалось найти клинику, где ей сделали прививку. После произошедшего девушка в своих соцсетях подчеркнула, что продолжила помогать бездомным животным.

Ранее в Северной Осетии ввели карантин по бешенству.

