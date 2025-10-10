На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У берегов Филиппин произошло землетрясение

EMSC: у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9
true
true
true
close
ymphotos/Shutterstock/FOTODOM

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 71 км к северо-востоку от города Мати. После сейсмического события была объявлена угроза цунами. Не менее шести человек не пережили это стихийное бедствие. За основным толчком последовали несколько афтершоков вдвое слабее по мощности.

Это уже четвертое мощное землетрясение на Филиппинах за последние две недели.

Как пишет ReliefWeb, 30 сентября в результате землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Себу не выжили 74 человека и более 500 получили ранения. Из-за разгулы стихии пострадали более 2200 школ, из-за чего в школы перестали ходить около 2,7 млн детей.

Еще одно землетрясение, магнитудой 7,4, произошло 9 октября. После него занятия были приостановлены в школах в провинции Лусон. На фоне стихийного бедствия президент Филиппин поручил провести эвакуацию населения на возвышенности.

Ранее на Филиппинах 4-месячная девочка единственная выжила после падения валуна на дом.

