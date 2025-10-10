На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина выстрелила в незнакомку за то, что она не поблагодарила ее за придержанную дверь

Американка выстрелила в женщину, потому что та не поблагодарила за открытую дверь
Shutterstock/FOTODOM

В Далласе произошла перестрелка, причиной которой стал бытовой конфликт из-за того, что одна из участниц не поблагодарила другую за открытую дверь, пишет Fox News.

Инцидент на парковке у магазина PetSmart. 41-летняя Сесилия Симпсон была ранена несколькими выстрелами. По данным полиции, конфликт начался ранее — в соседнем магазине Five Below, где Симпсон придержала дверь для 22-летней Кеоны Закью Хэмптон, но та не сказала «спасибо». После этого между женщинами завязался спор.

После того как Хэмптон попросили покинуть помещение, она якобы бросила бутылку в автомобиль Симпсон, а затем достала пистолет и выстрелила в нее трижды. Медсестра, ставшая свидетелем происшествия, рассказала, что пыталась оказать первую помощь, ожидая скорую.

Стрелявшая была арестована тем же вечером во время остановки автомобиля. Она признала, что поссорилась с Симпсон, но заявила, что достала оружие «только после того, как ситуация стала физической».

Ранее американец выстрелил в жену и привез ее в больницу, заехав по дороге за пивом.

