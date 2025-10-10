В Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната

В Константиновском обрушилась стена в психоневрологическом интернате

Прокуратура Курганинского района Краснодарского края организовала проверку по факту обрушения стены в Константиновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Произошло обрушение наружной стены здания корпуса № 1, в результате обрушения пострадала 62-летняя постоялица, в настоящее время она госпитализирована и находится в больнице», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ. На данный момент 76 постояльцев интерната разместили в других корпусах.

Новость дополняется.