На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната

В Константиновском обрушилась стена в психоневрологическом интернате
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Краснодарского края

Прокуратура Курганинского района Краснодарского края организовала проверку по факту обрушения стены в Константиновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Произошло обрушение наружной стены здания корпуса № 1, в результате обрушения пострадала 62-летняя постоялица, в настоящее время она госпитализирована и находится в больнице», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ. На данный момент 76 постояльцев интерната разместили в других корпусах.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами