В Кузбассе мужчина начал искать жену на хоккейном матче

В Кузбассе во время хоккейного матча между кузбасским «Металлургом» и воскресенским «Химиком» заметили болельщика, который искал себе жену. Об этом сообщает Сiбдепо.

Мужчина поднял плакат с личным объявлением, на котором было написано: «Ищу жену. В моем сердце будешь только ты… и «Металлург». Дмитрий». Пользователи интернета заинтересовались этим.

«Это так мило. <...> По лицу видно, что хороший», — написали в социальных сетях.

В мае в Москве блогерша унизила мужчину на Renault Logan, который разместил объявление о поиске жены на автомобиле. В сообщении на заднем стекле автомобиля было сказано: «Ищу жену. Хочу борщей и скандалов».

На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина набирает указанный в объявлении номер и звонит мужчине. Она сообщила водителю, что в настоящее время следует за ним на автомобиле. Помимо этого, москвичка посоветовала мужчине «зарабатывать денег» и поменять автомобиль. Далее автор видео показала самого водителя. Кроме того, мужчина на Renault сообщил, что по объявлению ему позвонило немного женщин.

Ранее сообщалось, что россиянин инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой за покупками.