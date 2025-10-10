На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два брата изнасиловали жену третьего прямо на глазах дочери

В Индии два брата изнасиловали жену третьего прямо на глазах дочери
Shutterstock

В Индии два брата изнасиловали жену двоюродного брата на глазах у ее дочери. Оба преступника решением суда отправлены в заключение в общей сложности на 20 лет. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Пилибхит штата Уттар-Прадеш 30 июня 2017 года. По данным стороны обвинения, потерпевшая, мать четверых детей, находилась дома с восемнадцатимесячной дочерью, когда в помещение ворвались вооруженные преступники и изнасиловали ее.

Злоумышленники долгое время скрывались, но полицейским удалось задержать их. На момент вынесения приговора обвиняемым исполнилось 38 и 40 лет. Также суд обязал преступников выплатить штрафы и компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей.

Издание не уточнило, по какой причине расследование по делу длилось около восьми лет.

Ранее в Индии брат с шестью друзьями около недели насиловал сестру.

