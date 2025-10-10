На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о мокром снеге к выходным

Синоптик Позднякова: к концу недели в Москве может выпасть первый мокрый снег
Максим Блинов/РИА Новости

К концу этой недели в Москве может выпасть первый мокрый снег. Об этом в интервью Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

«До конца этой нелели не исключены осадки в виде мокрого снега. Температура к выходным будет постепенно снижаться: дневная температура воздуха не превысит +10 градусов», — заявила Позднякова.

По ее словам, к формированию временного снежного покрова эти осадки не приведут.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что столичный регион накроет циклон «Барбара».

По его словам, ожидается дождливая и облачная погода. Синоптик отметил, что в выходных ожидается похолодание, предупредил Леус. Так, в субботу будет уже +10°C...+12°C, а в воскресенье и вовсе +7...+ 9°C. Такая температура уже ниже нормы на 1-2 градуса.

9 октября Позднякова рассказала, что в Москве с 12 октября похолодает, также возможен мокрый снег. По прогнозам специалиста, уже в грядущие выходные может выпасть 20% месячной нормы осадков. В субботу минимальная температура в российской столице будет +7…+9 °С, а дневная — +9…+11 °С. В воскресенье похолодает до +6…+8 °С в дневные часы.

Ранее жителей европейской части России предупредили о заморозках до -6°C.

