Полиция сберегла почти 2 млрд рублей, которые мошенники хотели украсть у россиян

Полиция за полгода сберегла от покушения мошенников 1,7 миллиарда рублей
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МВД РФ за полгода сберегли 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Задержано почти 200 курьеров, изъято более 100 SIM-боксов. Сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, за первую половину этого года предотвратили мошеннические действия в отношении 8 тысяч граждан.

10 октября в МВД рассказали об очередной схеме аферистов с сим-картами. Так, мошенники могут получить дубликат сим-карты у оператора связи с помощью поддельных документов. Заподозрить взлом можно, если клиент заметил сбои связи. На этот случай, в Управлении посоветовали немедленно связаться с оператором и уточнить, не выпускался ли дубликат сим-карты. Также необходимо сменить пароли от учетных записей и подключить двухфакторную аутентификацию.

Ранее поверившая мошенникам москвичка отдала курьеру чемодан с почти 62 млн рублей.

