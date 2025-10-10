На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мигрант изнасиловал женщину в московском лесопарке

В Москве мигрант изнасиловал женщину в лесопарке
Depositphotos

В Москве иностранца обвинили в изнасиловании женщины в лесопарковой зоне. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в лесопарковой зоне на западе столицы. По версии следствия, мужчина напал незнакомку и, угрожая ей физическим устранением, изнасиловал жертву. После случившегося пострадавшая сразу обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ — изнасилование. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в попытке изнасиловать девушку.

