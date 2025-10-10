Россиян призвали перестать пользоваться западными платформами

Западные платформы изначально строят свою политику конфиденциальности так, чтобы юридически прикрыть любые действия с пользовательскими данными, заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер, комментируя информацию о том, что Google LLC и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc. смогли добиться отклонения коллективного иска, в котором их обвиняли в незаконном сборе персональных данных пользователей сайта BlueChew.

Он отметил, что действия Google LLC и Meta Platforms Inc. Превращают защиту прав пользователей в иллюзию.

«Даже если пользователи в США, где существует развитая судебная система и общественный контроль, практически бессильны перед корпорациями вроде Google и Meta*, то российские пользователи – тем более. Поэтому всем, кто пользуется их сервисами в личных целях или для бизнеса, стоит задуматься, какой у них будет шанс решить вопрос в свою пользу в случае проблем», — сказал он.

Также член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков отметил, что западные ИТ-гиганты могут годами вести судебные споры.

«В итоге даже очевидные злоупотребления часто остаются без последствий. Простые пользователи фактически зависят от доброй воли самих компаний, которые действуют по своим правилам не только в США, но и за их пределами», — сказал он.