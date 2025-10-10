На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области задержали подозреваемых в убийстве 20-летней давности

СК: в Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве директора лицея
В Московской области следователи задержали предполагаемых киллера и пособника, обвиняемых в убийстве директора лицея 23 года назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Также они совершили покушение на убийство еще двух человек, сообщили в ведомстве. Обоим предъявлено соответствующее обвинение (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Утром 10 октября 2002 года заслуженного учителя России Владимира Мениса застрелили на пороге образовательного учреждения. Кроме того, один из сотрудников лицея получил ранения, когда пытался бороться со стрелявшим. Кроме того, фигурант выстрелил в случайного свидетеля. Затем он сел в машину, за рулем которой был пособник.

Как выяснили сотрудники Следкома, один из них тогда жил в Люберцах, другой — в Донецкой народной республике.

«Установлено, что в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство директора лицея, заплатив киллеру 300 долларов США», — говорится в сообщении.

Через несколько месяцев после преступления его заказчик погиб в ДТП, рассказали в Следкоме.

С участием задержанных провели, проверки показаний на месте, очные ставки. В ходе опознания свидетель, пострадавший тогда, уверенно опознал его, уточнили в ведомстве.

Следствие ходатайствует об аресте фигурантов.

Ранее стало известно, что убийца архитектора Супоницкого писал своей бывшей жене.

