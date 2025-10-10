На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дом престарелых пригласил танцовщицу, чтобы заставить пациентов принимать лекарства

В сети раскритиковали дом престарелых в Китае за танцовщицу для пациентов
Дом престарелых в Китае оказался в центре скандала после публикации в сети кадров, на которых сотрудница учреждения в мини-юбке исполняет провокационный танец перед пожилыми жильцами. По словам администрации, ролик был снят «чтобы побудить пожилых людей принимать лекарства», пишет South China Morning Post.

На кадрах видно женщина в короткой юбке и носках до колен танцует перед пожилым мужчиной, а другой сотрудник в это время подает ему лекарство. Многие сочли такие методы неуместными и унизительными.

«Теперь танцы с подтекстом — часть ухода за пожилыми людьми?», — спрашивают комментаторы.

После волны критики директор дома престарелых признал, что появление танцовщицы было «неуместным» и пообещал провести беседу с персоналом. Он уточнил, что женщина действительно работает в учреждении и не является профессиональной танцовщицей.

Другой сотрудник пояснил, что видео задумывалось как попытка «показать позитивную атмосферу» и разрушить стереотип о домах престарелых как о скучных местах. Однако в учреждении признали, что подобная форма подачи оказалась неудачной.

Ранее три монахини сбежали из дома престарелых, чтобы вернуться в монастырь.

