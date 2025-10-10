На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таксист напал на россиянку из-за низкой оценки поездки

В Иванове таксист украл у пассажирки телефон за низкую оценку поездки
true
true
true
close
ПОЛИЦИЯ 37/VK

Жительница Иванова поделилась в соцсетях историей конфликта с таксистом. Женщина утверждает, что за не устроившую водителя оценку его услуг в приложении он отобрал у нее телефон и скрылся с ним. Историей заинтересовались правоохранительные органы. В пресс-службе полиции отметили, что проводят проверку по факту размещения информации, таксист задержан.

«За отказ везти меня до точки назначения я поставила плохую оценку, так как он проехал только полдороги. Мужчина же припарковал где-то свой автомобиль и подошел ко мне, и затем стал вырывать телефон из рук», — рассказала потерпевшая.

Отобрав гаджет, по словам женщины, водитель скрылся. Таксиста удалось догнать знакомым женщины, которые находились неподалеку.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили, что также проводят проверку.

Ранее в Казани пассажир такси проткнул водителя шампуром и сбежал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами