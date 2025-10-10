Таксист напал на россиянку из-за низкой оценки поездки

Жительница Иванова поделилась в соцсетях историей конфликта с таксистом. Женщина утверждает, что за не устроившую водителя оценку его услуг в приложении он отобрал у нее телефон и скрылся с ним. Историей заинтересовались правоохранительные органы. В пресс-службе полиции отметили, что проводят проверку по факту размещения информации, таксист задержан.

«За отказ везти меня до точки назначения я поставила плохую оценку, так как он проехал только полдороги. Мужчина же припарковал где-то свой автомобиль и подошел ко мне, и затем стал вырывать телефон из рук», — рассказала потерпевшая.

Отобрав гаджет, по словам женщины, водитель скрылся. Таксиста удалось догнать знакомым женщины, которые находились неподалеку.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили, что также проводят проверку.

