Врач перечислила первые признаки артроза

Артроз не начинается с внезапной боли, а как правило развивается еле заметно. О заболевании могут свидетельствовать легкий хруст, тугие движения и метеочувствительность. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, люди часто упускают утреннюю скованность в крупных суставах — когда нужно «расхаживаться» в первые минуты после подъема с постели. Этот симптом часто списывают на неудобную позу во сне или возраст.

«Многие не придают значения снижению выносливости: привычная прогулка до метро вдруг начинает требовать дополнительных усилий, подъем по лестнице вызывает дискомфорт. Пациенты редко обращают внимание на ночные боли — не интенсивные, но мешающие уснуть или вынуждающие менять положение тела», — отметила специалист.

Что касается хруста, при артрите он имеет специфический звук, напоминающий трение песка и сопровождающийся неприятными ощущениями в суставе, добавила она.

Врач посоветовала не игнорировать эти признаки, поскольку к моменту появления сильных болей, болезнь уже достигает стадии, когда консервативное лечение неэффективно.

До этого Демьяновская говорила, что перед дождем суставы может «ломить» из-за перепадов давления и влажности, которые вызывают отек, раздражение нервных окончаний и спазм сосудов. По ее словам, наиболее чувствительны к метеоусловиям люди, страдающие артритом или артрозом.

