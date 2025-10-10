На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Татьяна Буцкая высказалась против налога на бездетность

Депутат Буцкая: запреты и ограничения не работают
true
true
true
close
Сорян, это подкаст/VK

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила против введения налога на бездетность в новом выпуске подкаста журналиста Сурена Каграманова «Сорян, это подкаст».

«Категорически против. Никаких налогов на бездетность, запрет абортов. Запреты, ограничения — они не работают», — заявила она.

По ее словам, стимулирование рождаемости должно основываться на создании благоприятных условий для семей с детьми и поддержке материнства.

Также Буцкая заявила, что в России необходимо создать правила, которые будут защищать кормящих матерей от неадекватной реакции окружающих в общественный местах.

«Не все переходят дорогу по зебре и на зеленый свет. Но тем не менее такие правила есть. Вот нам нужны правила для тех, кто почему-то реагирует неадекватно на кормление грудью детей», — сказала она.

Кроме того, Буцкая рассказала о важных мерах государственной поддержки, среди которых социальный контракт.

«Социальный контракт — это соглашение, заключаемое между органами социальной защиты и человеком или семьей, чей доход по независящим от них причинам ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Главная цель этой программы — оказать адресную помощь в открытии и развитии своего дела», — сказала она.

По мнению депутата, национальный проект «Семья» и проект «Крепкая семья» помогают обеспечить регионы современной медицинской инфраструктурой.

«В рамках национального проекта «Семья» заложены важнейшие инициативы: это переоборудование перинатальных центров, строительство и капитальный ремонт детских поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и женских консультаций по всей стране», — рассказала она.

Также в рамках подкаста Буцкая рассказала о медицинском поезде РЖД, «демографическом меню» и других вещах.

