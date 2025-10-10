На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале школа и родители выплатили компенсацию за избиение ученицы в туалете

Школа Волчанска и родители выплатили компенсацию за избиение ученицы в туалете
Shutterstock

Карпинский городской суд вынес решение по драке между школьницами, в результате которой 12-летняя девочка получила тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в школе №26 города Волчанска. Согласно материалам дела, в школьном туалете на шестиклассницу напала ее ровесница и ученица девятого класса. Потерпевшая получила ушибы лица и была госпитализирована. Законных представителей агрессора привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Родители потерпевшей обратились в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в пользу их дочери. По итогам разбирательства, суд обязал школу выплатить ребенку три тысячи рублей, а родителей напавшей на потерпевшую шестиклассницы — семь тысяч рублей.

До этого суд удовлетворил иск родителей потерпевшей, взыскав со школы 60 тыс. рублей за действия девятиклассницы. В отношении самой девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Побои» УК РФ.

Ранее в Петербурге школу обязали выплатить ученику, которого унижали учителя, 50 тысяч рублей.

