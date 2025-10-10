Следком предъявил обвинение директору разрушенной школы в Новосибирской области

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области предъявило обвинение директору школы №5 в городе Татарске Людмиле Лиховец по факту частичного обрушения здания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий, в отношении несовершеннолетних)», — сказано в сообщении.

Директор была на должности более десяти лет, уточняет ведомство. И знала о техническом состоянии строительных конструкций, но систематически принимала решения о продолжении работы учреждения.

Обрушение фасада школы произошло 21 сентября. В момент разрушения конструкции никто не пострадал в веду того, что здание было пустым.

Позже прокурорская проверка выявила нарушения при приемке учреждения. Школа была построена в 1937 году, ремонт там не было более десяти лет.

Ранее в Москве обвалились четыре этажа школы.