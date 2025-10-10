На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следком предъявил обвинение директору разрушенной школы в Новосибирской области

СК: предъявлено обвинение директору школы в Татарске, где произошло обрушение
true
true
true

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области предъявило обвинение директору школы №5 в городе Татарске Людмиле Лиховец по факту частичного обрушения здания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий, в отношении несовершеннолетних)», — сказано в сообщении.

Директор была на должности более десяти лет, уточняет ведомство. И знала о техническом состоянии строительных конструкций, но систематически принимала решения о продолжении работы учреждения.

Обрушение фасада школы произошло 21 сентября. В момент разрушения конструкции никто не пострадал в веду того, что здание было пустым.

Позже прокурорская проверка выявила нарушения при приемке учреждения. Школа была построена в 1937 году, ремонт там не было более десяти лет.

Ранее в Москве обвалились четыре этажа школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами