СК РФ заинтересовался ударом ВСУ по Новой Таволжанке, где пострадал ребенок

СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на Новую Таволжанку, где пострадал ребенок
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет РФ намерен расследовать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, в результате которой пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщил Информационный центр ведомства в Telegram-канале.

«Следователи <...> детально установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц», — говорится в заявлении.

9 октября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по дому в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Губернатор региона рассказал, что в результате пострадала восьмилетняя девочка — у нее диагностировали осколочные ранения головы, минно-взрывную травму и открытую черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и приняли решение транспортировать пострадавшую в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

За день до этого в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал дрон ВСУ. В результате атаки местный житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в центральную районную больницу.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника на сельскохозяйственное предприятие пострадали два человека.

