СК РФ заинтересовался ударом ВСУ по Новой Таволжанке, где пострадал ребенок

СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на Новую Таволжанку, где пострадал ребенок

Следственный комитет РФ намерен расследовать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, в результате которой пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщил Информационный центр ведомства в Telegram-канале.

«Следователи <...> детально установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц», — говорится в заявлении.

9 октября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по дому в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Губернатор региона рассказал, что в результате пострадала восьмилетняя девочка — у нее диагностировали осколочные ранения головы, минно-взрывную травму и открытую черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и приняли решение транспортировать пострадавшую в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

За день до этого в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал дрон ВСУ. В результате атаки местный житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в центральную районную больницу.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника на сельскохозяйственное предприятие пострадали два человека.