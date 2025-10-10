На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нескольких россиян обвинили в организации бизнеса по отправке в зону спецоперации

Волк: 4 россиян обвинили в организации схемы по отправке контрактников на СВО
true
true
true

Четверых россиян обвинили в организации крупного криминального бизнеса на отправке контрактников в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о жителях Санкт-Петербурга: троих местных и одном приезжем из Псковской области.

По предварительным данным, злоумышленники начали действовать в этом году через военные комиссариаты в Псковской области. Они собирали данные о тех, кому отказали в контракте.

Мужчины выходили на связь с такими гражданами и обещали помощь. Новобранцев привозили в Санкт-Петербург на основании фиктивных документов обеспечивали заключение контракта, рассказывает Волк.

«При этом кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги», — говорится в сообщении.

На деле все средства направлялись на подконтрольные аферистам счета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По предварительной информации, ущерб составляет около 80 миллионов рублей. Известно, что от действий мошенников пострадали примерно 40 человек.

Ранее журналисты рассказали о передаче контрафактных сигарет в зону СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами