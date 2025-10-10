Нескольких россиян обвинили в организации бизнеса по отправке в зону спецоперации

Волк: 4 россиян обвинили в организации схемы по отправке контрактников на СВО

Четверых россиян обвинили в организации крупного криминального бизнеса на отправке контрактников в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о жителях Санкт-Петербурга: троих местных и одном приезжем из Псковской области.

По предварительным данным, злоумышленники начали действовать в этом году через военные комиссариаты в Псковской области. Они собирали данные о тех, кому отказали в контракте.

Мужчины выходили на связь с такими гражданами и обещали помощь. Новобранцев привозили в Санкт-Петербург на основании фиктивных документов обеспечивали заключение контракта, рассказывает Волк.

«При этом кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги», — говорится в сообщении.

На деле все средства направлялись на подконтрольные аферистам счета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По предварительной информации, ущерб составляет около 80 миллионов рублей. Известно, что от действий мошенников пострадали примерно 40 человек.

