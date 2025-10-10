На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уроженец Нью-Йорка заявил о желании получить российский паспорт

Американец Александр Луцик рассказал о мечте получить гражданство РФ
Depositphotos

Гражданин США Александр Луцик заявил о желании получить российское гражданство, так как в РФ он чувствует себя «более защищенным», чем в родной стране. Об этом пишет RT.

Журналисты выяснили, что 23-летний молодой человек родился в Нью-Йорке. Сразу после окончания университета он решил переехать в РФ, где у него живут родственники по линии матери. Теперь американец мечтает получить российский паспорт. Луцик подал соответствующее заявление, однако оно уже шесть месяцев находится на рассмотрении.

По словам гражданина США, он успел побывать во многих городах РФ. Среди них — Санкт-Петербург, Владимир, Минеральные Воды и Тверь.

«В этих городах чисто, развит транспорт, инфраструктура. Если сравнивать с Нью-Йорком, то это небо и земля», — отметил молодой человек.

Он подчеркнул, что его родной Нью-Йорк сильно проигрывает по качеству жизни российским городам. В американском городе часто можно встретить бомжей, шизофреников и «просто каких-то неадекватов».

«Кругом, в том числе в транспорте, грязно», — рассказал Луцик.

Как сказал американец, Нью-Йорк только на бумаге является самым богатым городом в мире. Реальная ситуация в населенном пункте «совсем не такая».

Ранее журналисты выяснили, граждане каких стран чаще всего запрашивали убежище в РФ в 2025 году.

