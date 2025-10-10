На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме хотят начать контролировать использование соцсетей детьми

Freepik.com

В России в 2026 году могут начать регулировать использование социальных сетей детьми, эта проблема требует комплексного подхода со стороны школы, родителей и государства. С таким предложением в беседе с «Москвой 24» выступил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Огромное количество экспертов по всему миру провели исследования о том, что постоянное нахождение в соцсетях и, особенно, если речь идет о тех, где есть короткие яркие видеоролики, вызывает зависимость из-за выработки дофамина. Поэтому это действительно крайне отрицательно влияет и на успеваемость, и вообще на развитие детей», — отметил депутат.

По его словам, подростков хотя бы стоит ограничить во времени, которое они проводят в интернете. При этом такое регулирование важно обсудить с врачами, психологами, преподавателями. Кроме того, нужно разработать государственную программу, заключил Свинцов.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев до этого говорил, что гаджеты, будь то смартфон, планшет или ноутбук, сами по себе не вредят зрению. Для глаз опасно их длительное использование без перерывов и в темноте.

Ранее один из создателей iPhone раскритиковал людей за зависимость от гаджетов.

