В Якутске юноша получил удар током при зарядке телефона и не выжил

В Якутске юноша не выжил, получив удар током при зарядке телефона

В Якутске несовершеннолетний не выжил, заряжая сотовый телефон. Следователи возбудили уголовное дело, говорится в сообщении регионального Следственного Управления Следственного комитета России СУ СК) по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 8 октября 2025 года жительница Якутска обнаружила своего 17-летнего сына в квартире с термическими ожогами в области груди. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала, что молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили подключенный к электросети и зарядному устройству мобильный телефон юноши. Как уточнили в СУ СК, якутянин пользовался телефоном во время зарядки, и по неустановленным причинам произошел удар электрическим током.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук ранее предупредил, что зарядка переохлажденного после мороза смартфона может привести к порче аккумулятора, вплоть до его возгорания. Также, по его словам, смартфон может загореться по причине заводского брака, за которым не проследил контроль качества на производстве

Ранее во Владивостоке эвакуировали школу после взрыва смартфона.