Врач рассказала, как офисным сотрудникам сохранить здоровье сердца и сосудов

Врач Гаврилюк: офисным сотрудникам важно вставать на работе каждые 30-60 минут
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Офисные сотрудники большую часть дня проводят сидя, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов, поэтому для них особенно важна нетренировочная активность в течение рабочего дня. Об этом kp.ru рассказала кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк.

Она пояснила, что под ней понимается любая физическая активность, кроме специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции. Врач уточнила, что вставать на работе следует каждые 30-60 минут. По ее словам, даже одна минута таких движений может принести пользу, потому что это помогает активизировать организм и компенсировать долгие периоды сидячей работы.

«А еще можно стоя работать (есть даже специальная стоячие столы для офисов). Если работать стоя в течение 30 минут в день, это тоже улучшит физическое состояние», — отметила Гаврилюк.

Эксперт посоветовала сочетать такую активность с регулярными прогулками и тренировками.

Врач, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин до этого рассказал «Газете.Ru», что для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7–8 тыс. шагов в день. Дальнейшее увеличение количества шагов дает незначительную прибавку в пользе.

Ранее врач раскрыл секрет, как по ходьбе оценить состояние здоровья.

