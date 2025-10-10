На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о правилах установки секретного кода для СФР

СФР России уточнил правила установки кода для получения сведений о господдержке
true
true
true
close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Социальный фонд России (СФР) утвердил порядок установления секретного кода, который необходимо называть для получения информации о положенных россиянам мерах государственной поддержки, включая пособия, льготы и пенсионные права. Соответствующий приказ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, для этого необходимо посетить любое отделение фонда независимо от места жительства и предоставить необходимые документы: заявление об установлении кода, СНИЛС и документ, удостоверяющий личность. В заявлении следует указать номер телефона, с которого будет осуществляться звонок при обращении в СФР.

Кроме того, можно установить два пароля, один из которых должен состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр, а второй — представлять из себя ответ на вопрос. Отмечается, что гражданину будет предложен выбор между пятью вопросами: девичья фамилия матери, любимое блюдо, кличка питомца, любимый писатель или номер школы, которую закончили.

При этом оба секретных кода не должны превышать лимит в десять символов. Перечисленные правила вступают в силу с 10 октября 2025 года.

5 августа сообщалось, что средний размер пенсии россиян, состоящих на учете в системе СФР, в июле 2025 года составил 23 456 рублей. Пенсии неработающих россиян в статусе пенсионеров в среднем на 2,8 тысячи рублей превышают пенсии работающих.

По данным СФР, на 1 июля текущего года на учете в системе фонда находится 40 811 900 человек. В начале года пенсионеров было больше — 41,2 миллиона.

Ранее российским льготникам напомнили о сроках выбора формы социальных услуг.

