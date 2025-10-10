В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

«Общественное»: в Киеве в четвертый раз за день слышны взрывы

Взрывы прогремели в Киеве в четвертый раз за пятницу на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышно взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно информации, предоставленной на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги был объявлен в столице с 6:21 по мск.

10 октября местные СМИ писали о том, что в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6, после чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, в городе из-за атаки беспилотников могут наблюдаться перебои со светом и водоснабжением.

Сообщалось, что в воздушном пространстве Украины находится порядка 100 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». В частности, журналисты отмечали, что большинство дронов летят с севера через Черниговскую и Сумcкую области. Некоторые БПЛА направляются с юга через Запорожскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

Ранее на Днепре было повреждено промышленное предприятие.