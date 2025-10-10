Медведь терроризирует Красную Поляну в Сочи

В Красной Поляне в Сочи медведь опрокидывает мусорные баки и ест их содержимое

В районе Красной поляны в Сочи обнаружили медведя, который в поисках еды опрокидывает мусорные баки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, хищник регулярно появляется в районе села Эсто-Садок. Зверь переворачивает мусорные баки, поедает их содержимое и скрывается.

«Жители боятся, что в один из своих «рейдов» косолапый может напасть на людей», — сказано в сообщении.

В сентябре на Сахалине семья выжила после нападения медведя. Супружеская пара и их ребенок отправились в лес за ягодами, но там столкнулись с хищником. Животное атаковало женщину, но ее супруг избил медведя палкой и стал кричать, таким образом отогнав его. Пострадавшая получила незначительные повреждения.

В том же месяце эксперты Пермского Политеха предупредили, что с приходом осени в российских лесах возрастает риск встреч с дикими животными.

Ранее на Кубани медведи, пристрастившиеся к еде из мусорных баков, напугали жителей курорта.