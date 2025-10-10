В России изменили процедуру тестирования для части детей иностранцев

Министерство просвещения России изменило процедуру тестирования по русскому языку для некоторых категорий детей иностранцев для поступления в школы РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ ведомства.

Согласно обновленным правилам, от письменной части тестирования освобождаются дети сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они должны будут сдать тестирование только в устной форме.

Как уточняется, данные категории иностранцев, которые до настоящего времени не смогли успешно пройти тест, теперь будут допускаться к нему повторно без необходимости ждать три месяца после получения неудовлетворительного результата.

Документ вступает в силу 19 октября 2025 года.

С 1 апреля текущего года в России вступил в силу закон, который обязывает детей иностранных граждан перед зачислением в школу проходить проверку на владение русским языком, который необходим для освоения образовательных программ.

По данным Рособрнадзора, в этом году в школы были поданы заявки от 23 616 детей иностранцев, однако до тестирования допустили только 8223 ребенка. Само тестирование прошли только 5940 детей, а успешно сдали тест по русскому языку лишь 2964 ребенка.

