В Новосибирской области частично обрушилось общежитие техникума

В Новосибирской области обрушилась часть здания бывшего общежития техникума
Dizzy_Studio/Shutterstock

В городе Куйбышеве Новосибирской области 9 октября обрушилась часть здания бывшего общежития, расположенного на территории сельскохозяйственного техникума. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Куйбышевского района.

Там уточнили, что речь идет о неэксплуатируемом аварийном здании.

«Пострадавших нет. Для безопасности и предотвращения попадания посторонних территория находилась под охраной и огорожена», — говорится в сообщении.

3 октября во Владивостоке обрушилось здание промышленного колледжа. Часть здания на улице Борисенко обрушилась около 6:00 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

21 сентября произошло частичное обрушение средней школы №5 в Татарске Новосибирской области. В момент разрушения конструкции никто не пострадал, так как здание было пустым. Все 210 учеников продолжили занятия с 22 сентября в расположенной неподалеку школе №9. В здании частично обрушившейся школы ввели режим ЧС.

Ранее в Екатеринбурге обрушилось офисное здание.

