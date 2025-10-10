Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования

Министерство просвещения России установило, что срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ ведомства.

В нем говорится, что общий объем учебных занятий за четыре года должен предусматривать не менее 2966 академических часов и свыше 3305 академических часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.

Также в документе отмечается, что срок обучения может быть сокращен для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам. В случае, если срок обучения составляет три года, образовательная нагрузка должна быть равномерно распределена в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН.

В августе председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8–10 часов в день.

Ранее в Минпросвещения России назвали дату окончания нового учебного года.