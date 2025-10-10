На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования

Минпросвещения: cрок получения начального образования составляет не более 4 лет
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Министерство просвещения России установило, что срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ ведомства.

В нем говорится, что общий объем учебных занятий за четыре года должен предусматривать не менее 2966 академических часов и свыше 3305 академических часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.

Также в документе отмечается, что срок обучения может быть сокращен для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам. В случае, если срок обучения составляет три года, образовательная нагрузка должна быть равномерно распределена в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН.

В августе председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8–10 часов в день.

Ранее в Минпросвещения России назвали дату окончания нового учебного года.

