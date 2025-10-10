Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Камчатке

Два фельдшера пострадали при опрокидывании машины скорой помощи на Камчатке

Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Петропавловске-Камчатском в результате ДТП, пострадали два фельдшера, находившиеся в автомобиле. Об этом сообщили в минздраве Камчатского края в Telegram-канале.

«Машине «скорой», которая двигалась по дороге с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, не уступил дорогу другой автомобиль, въехал в заднее колесо спецтранспорта, в результате чего произошло его опрокидывание», — говорится в публикации.

В ведомстве рассказали, что медиков отправили в лечебное учреждение для обследования, водитель второго автомобиля не пострадал.

2 октября на северо-западе Москвы перевернулся автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованных в сети кадрах видно, что перевернутая скорая лежит на проезжей части, при этом рядом стоит поврежденный электробус.

По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате ДТП травмы получили водитель, фельдшер и пациент, которого везли в медицинское учреждение.

Ранее москвич на Volvo снес скорую с медиками.