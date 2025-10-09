На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

ИКИ РАН: на Солнце произошла сильная вспышка
Shutterstock

Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На графике, представленного на сайте лаборатории, можно увидеть, что вспышка, которой был присвоен балл М2.0, произошла 9 октября около 15.30 мск.

Она стала второй за день. Менее мощная (С1.7) была зафиксирована в 8.17 мск.

Такие солнечные вспышки не несут прямой угрозы для человека. Их излучение почти полностью задерживается атмосферой.

По своей мощности они делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, при достижении Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Последняя подобная вспышка на Солнце произошла 29 сентября. ее мощность достигала M3.6 и длилась 10 минут.

Ранее на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли .

