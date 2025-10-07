Муж сломал супруге позвоночник после того, как рассекретил ее план уйти от него

В Казахстане мужчина попал в тюрьму после того, как сломал супруге позвоночник. Об этом сообщает Orda.kz.
Как рассказала журналистам женщина по имени Маргарита, супруг в какой-то момент стал ограничивать ее в общении. Мужчина заявил, что мать ее «как-то неправильно настраивает». Тогда женщина приняла решение разойтись и стала постепенно складывать вещи в свою машину.
Спустя некоторое время возлюбленный поймал супругу за этим занятием и устроил скандал. Во время конфликта мужчина сбил женщину с ног.
«Я рухнула на спину на позвоночник, лежала, не могла вдохнуть и от боли не могла пошевелиться», – рассказала она.
Позже она смогла подняться и обратиться в полицию, которая не приехала. Медики диагностировали у нее компрессионный перелом третьего грудного позвонка.
Позже Маргарита снова обратилась в полицию. Некоторые призывали женщину помириться с супругом, в том числе и участковый. По ее словам, заявление приняли только через месяц, ожидая, что пара помирится.
Мужчину приговорили к году лишения свободы. Маргарита подала апелляцию, чтобы наказание ужесточили.
