Портал «Рамблер» расскажет о способах защиты в киберпространстве

На портале «Рамблер» совместно со Сбером запустили новый раздел «Защита», в котором расскажут, как обезопасить свои деньги и личные данные от цифровых мошенников, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

В новом разделе читатели научатся распознавать обман и узнают простые алгоритмы действий для защиты от мошенников. В тексте приведены схемы злоумышленников и чек-листы для противодействия мошенникам.

Также в разделе читатели смогут ознакомиться с реальными историями, среди которых звонки мошенников, поддельные сайты, фальшивые инвестиции и другие.

«Мы видим, что уровень цифрового мошенничества растет, а схемы становятся все более нативными и изощренными. Новый раздел «Защита» на «Рамблере» — это конкретные инструкции, простые чек-листы и реальные истории, которые помогут каждому чувствовать себя увереннее и безопаснее в цифровой среде», — отметила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова.

Кроме того, в разделе читателям доступны виджеты, чтобы подключить защитные сервисы и проверить уровень своей цифровой безопасности.