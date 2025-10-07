На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минтруда заявил, что индексацию пенсий могут увеличить

Котяков: в 2026 году индексацию пенсий могут увеличить при инфляции выше 7,6%
Павел Лисицын/РИА Новости

В следующем году в России увеличат размер индексации страховых пенсий, если уровень инфляции за 2025 год будет выше 7,6%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, согласно текущему прогнозу, инфляция составляет 6,8%.

«Мы заложили индексацию с 1 января выше этого параметра — на 7,6%. Если инфляция окажется выше и этой отметки, есть возможность увеличения размера индексации, как это было в 2025 году», — сказал министр.

Также он обратил внимание, что в этом году страховые пенсии были доиндексированы на уровень фактической инфляции прошлого года.

29 сентября в Минтруде РФ заявили, что средний размер страховых пенсий вырастет в следующем году почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Такие параметры предусматривает проект бюджета на 2026 год.

В октябре текущего года пенсии будут увеличены у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили поднимать пенсии вне зависимости от инфляции.

