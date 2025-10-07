Фанатка повредила почки, ежемесячно перекрашивая волосы ради сходства со звездой

Двадцатилетняя Хуа, жительница китайской провинции Хэнань, заболела почечной болезнью после того, как каждый месяц перекрашивала волосы, чтобы быть похожей на свою любимую артистку. Об этом сообщает scmp.com.

Недавно у Хуа появились симптомы — красные пятна на ногах, боли в суставах и боли в животе. Ее лечащий врач, Тао Ченян из Народной больницы Чжэнчжоу, диагностировал у пациентки воспаление почек, передает издание.

Доктор Ченян отметил в комментарии изданию, что краска для волос содержит токсины, которые могут привести к почечной и респираторной недостаточности, а также увеличить риск рака. Также в составе краски есть свинец и ртуть, которые вредны для здоровья.

Как отмечается в публикации, тренд на разноцветные волосы возник среди исполнителей в жанре K-pop. Такие прически начали носить участники бой-бэнда EXO и Хёгён, а также артисты из группы Girls' Generation.

В сентябре врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк рассказал о том, какие симптомы могут говорить о проблемах с почками. По мнению специалиста, чтобы вовремя диагностировать опасное заболевание, необходимо обратить внимание на состояние кожи в области глаз.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор риска образования камней в почках.