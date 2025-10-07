На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанатка повредила почки, ежемесячно перекрашивая волосы ради сходства со звездой

В Китае девушка регулярно перекрашивала волосы и повредила почки
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Двадцатилетняя Хуа, жительница китайской провинции Хэнань, заболела почечной болезнью после того, как каждый месяц перекрашивала волосы, чтобы быть похожей на свою любимую артистку. Об этом сообщает scmp.com.

Недавно у Хуа появились симптомы — красные пятна на ногах, боли в суставах и боли в животе. Ее лечащий врач, Тао Ченян из Народной больницы Чжэнчжоу, диагностировал у пациентки воспаление почек, передает издание.

Доктор Ченян отметил в комментарии изданию, что краска для волос содержит токсины, которые могут привести к почечной и респираторной недостаточности, а также увеличить риск рака. Также в составе краски есть свинец и ртуть, которые вредны для здоровья.

Как отмечается в публикации, тренд на разноцветные волосы возник среди исполнителей в жанре K-pop. Такие прически начали носить участники бой-бэнда EXO и Хёгён, а также артисты из группы Girls' Generation.

В сентябре врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк рассказал о том, какие симптомы могут говорить о проблемах с почками. По мнению специалиста, чтобы вовремя диагностировать опасное заболевание, необходимо обратить внимание на состояние кожи в области глаз.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор риска образования камней в почках.

