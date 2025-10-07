Российские супруги попали под суд, спев украинскую песню

В Краснодарском крае супруги спели украинскую песню и поплатились. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 8 августа, когда супруги из Славянского района, участвуя в застолье, исполнили песню на украинском языке. Содержание композиции было связано с дискредитацией использования Российской армии. Видеозапись с исполнением была опубликована в статусе мессенджера.

Славянский районный суд рассмотрел материалы административного дела. Оба фигуранта в судебном заседании раскаялись в содеянном. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.

Ранее россиянина осудили за дискредитацию армии и попытку присоединиться к террористам.