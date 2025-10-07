На Украине сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленный ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ».
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 7 октября украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в Полтаве. Отмечалось, что на всей территории региона действовует воздушная тревога.
После этого глава военной администрации Полтавской области Владимир Когут заявил, что в регионе после взрыва оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Кроме того, накануне вечером в украинском городе Харьков прогремело 15 взрывов за 14 минут, после чего в городе частично пропал свет, а мэр города Игорь Терехов сообщил о пожарах.
Ранее взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Запорожье.