На Украине сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленный ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 7 октября украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в Полтаве. Отмечалось, что на всей территории региона действовует воздушная тревога.

После этого глава военной администрации Полтавской области Владимир Когут заявил, что в регионе после взрыва оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, накануне вечером в украинском городе Харьков прогремело 15 взрывов за 14 минут, после чего в городе частично пропал свет, а мэр города Игорь Терехов сообщил о пожарах.

Ранее взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Запорожье.