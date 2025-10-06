Пожилая сахалинка поверила во взлом «Госуслуг» и потеряла более 10 млн рублей

На Сахалине 68-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив во взлом «Госуслуг». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщину добавили в группу в мессенджере. Там под предлогом сохранения пенсионных накоплений ей направили инструкцию для получения кода. После того как она сообщила этот код в чате, с ней связались неизвестные. Они заявили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан и теперь в ее отношении совершаются мошеннические действия.

Затем сахалинке начали поступать звонки от людей, представлявшихся сотрудниками банков и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пенсионерку в необходимости перевести все сбережения на «безопасный счет».

Действуя по указаниям мошенников, женщина через несколько банкоматов перевела на счета злоумышленников более 10 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка отдала мошенникам около 47 млн рублей.