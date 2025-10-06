На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилая сахалинка поверила во взлом «Госуслуг» и потеряла более 10 млн рублей

На Сахалине пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 10 млн рублей
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине 68-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив во взлом «Госуслуг». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщину добавили в группу в мессенджере. Там под предлогом сохранения пенсионных накоплений ей направили инструкцию для получения кода. После того как она сообщила этот код в чате, с ней связались неизвестные. Они заявили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан и теперь в ее отношении совершаются мошеннические действия.

Затем сахалинке начали поступать звонки от людей, представлявшихся сотрудниками банков и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пенсионерку в необходимости перевести все сбережения на «безопасный счет».

Действуя по указаниям мошенников, женщина через несколько банкоматов перевела на счета злоумышленников более 10 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка отдала мошенникам около 47 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами