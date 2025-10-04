На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристка, сорвавшаяся при восхождении на вулкан Камчатки, умерла от травм

В МЧС сообщили о смерти туристки, сорвавшейся при восхождении на вулкан Камчатки
Женщина, сорвавшаяся во время восхождения на Вилючинский вулкан, скончалась от полученных травм. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что сорвавшийся вместе с пострадавшей мужчина тоже не выжил. Сейчас спасатели спускают третью участницу восхождения. На высоте 1,5 тыс. м ее ждут медики центра медицины катастроф. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

Накануне днем незарегистрированная группа из трех человек начала подъем на Вилючинский вулкан. Два человека сорвались и получили травмы. Третья женщина удержалась на склоне, но не могла спуститься из-за сильного обледенения. К операции по спасению туристов привлекли 40 сотрудников МЧС, врачей центра медицины катастроф и волонтеров.

Ранее выжившего в горах Сочи гида задержали пограничники Абхазии.

