Подростков отправили под домашний арест после массовой драки у лицея Махачкалы

Суд Махачкалы отправил подростков под домашний арест после драки у лицея
Ленинский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под домашний арест двух подростков, подозреваемых в массовой драке (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.

Там отметили, что накануне вечером Кировский районный суд оставил девятерых участников драки еще на 30 дней в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за мелкое хулиганство.

1 октября в сеть попало видео массовой драки подростков у лицея №39 на улице Имама Шамиля. На записи один из участников потасовки потерял сознание — другие подростки пытались привести его в чувство. Шестерых участников драки доставили в отдел полиции. Еще один юноша оказался в медицинском учреждении с травмами различной степени тяжести. Следователи начали проверку.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родители и учебные заведения подростков, устроивших драку в Махачкале, должны понести ответственность. Он призвал всех извлечь урок из случившегося и уделять больше времени воспитанию детей.

Ранее на видео попала драка россиянок в хиджабах на детской площадке.

