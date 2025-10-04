Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения были введены в 02:05 по московскому времени с целью обеспечения безопасности полетов лайнеров, уточнил Кореняко.

Также режим «Ковер» был снят в аэропорту Казани. Воздушная гавань приостановила работу примерно в 5:28 мск 4 октября.

В ночь на 4 октября опасность атаки беспилотников объявлялась в Ленинградской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

