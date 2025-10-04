Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова. По словам Кореняко, решение было связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Накануне аэропорт Волгограда также приостанавливал работу. Telegram-канал Mash сообщил, что в авиагавани вводили план «Ковер». Над городом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников.

Ранее самарский губернатор сообщил об атаке дронов и сбоях в работе аэропорта.