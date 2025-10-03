На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Дмитрий Певцов оценил назначение Боякова худруком Театра на Малой Ордынке

Дмитрий Певцов поддержал решение о назначении Эдуарда Боякова
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Назначение режиссера Эдуарда Боякова на должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке является стратегически правильным, заявил агентству городских новостей «Москва» народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

«Изменения в департаменте культуры с приходом нового начальника начались к лучшему», — сказал он.

Певцов добавил, что улучшения связаны и с театром «Ленком», и бывшем «Театре Луны» и других.

Также Певцов отметил, что Бояков умеет строить репертуарный театр.

«Это тот самый человек, который нужен во главе московского театра. Мои поздравления департаменту культуры, мое одобрение и еще раз моя радость: что еще один московский театр получил настоящего художественного руководителя», — сказал народный артист России.

