В Петербурге задержали пенсионера, подозреваемого в совращении десятилетней девочки

В Петербурге задержали 68-летнего мужчину за совращение 10-летней девочки
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге 68-летнего жителя Парголово подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

В полиции уточнили, что в отделение Выборгского района поступила информация о том, что в 2023 году 68-летний мужчина «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери знакомого».

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

Полицейские задержали подозреваемого и передали его следственным органам для дальнейших действий.

Ранее в Караганде мужчину задержали за женитьбу на 15-летней и ее изнасилование.

