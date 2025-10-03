На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензе запустят логистический комплекс РВБ на 60 млн единиц товаров

РВБ откроет логистический комплекс в Пензе
Shutterstock/Avigator Fortuner

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) готовится открыть первую очередь логистического комплекса в Пензе, сообщает пресс-служба компании.

Компания уже получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

На первом этапе площадь комплекса, который будет вмещать в себя до 60 млн единиц товаров, составит 90 тыс. кв. м.

Компания также планирует установить в логоцентре трехуровневый автоматический конвейер, способный обрабатывать до 1,5 млн товаров в сутки.

Полный ввод логистического центра в эксплуатацию планируется в начала 2026 года. Общая площадь комплекса составит 180 тыс. кв. м.

В РВБ ожидают, что запуск нового логоцентра значительно повысит эффективность логистических процессов и обеспечит оперативную доставку товаров в Пензенской области и соседних регионах.

Также в компании отметили, что новый логоцентр позволит создать дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Напомним, РВБ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. м.

