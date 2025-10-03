На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двоих подростков задержали за массовую драку в Махачкале

В Махачкале после массовой драки задержали двоих подростков
true
true
true
close
Telegram-канал Блог Дагестана / новости

В Махачкале правоохранительные органы задержали двоих зачинщиков массовой драки — ими оказались двое 15-летних местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия), установлены и задержаны зачинщики драки - два 15 - летних жителя Махачкалы», — говорится в сообщении ведомства.

На допросе зачинщики драки рассказали, что конфликт возник на почве личной неприязни.

В СК отметили, что в ближайшее время несовершеннолетним изберут меру пресечения.

Инцидент произошел возле лицея №39. Во время массовой драки школьников один из участников потасовки потерял сознание. По предварительной информации, один из участвовавших в драке юношей страдает эпилепсией.

Ранее в Волгоградской области на видео попала массовая драка со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами