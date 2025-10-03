Двоих подростков задержали за массовую драку в Махачкале

В Махачкале после массовой драки задержали двоих подростков

В Махачкале правоохранительные органы задержали двоих зачинщиков массовой драки — ими оказались двое 15-летних местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия), установлены и задержаны зачинщики драки - два 15 - летних жителя Махачкалы», — говорится в сообщении ведомства.

На допросе зачинщики драки рассказали, что конфликт возник на почве личной неприязни.

В СК отметили, что в ближайшее время несовершеннолетним изберут меру пресечения.

Инцидент произошел возле лицея №39. Во время массовой драки школьников один из участников потасовки потерял сознание. По предварительной информации, один из участвовавших в драке юношей страдает эпилепсией.

