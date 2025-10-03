Суд в Ростове приговорил директора «Авиаприборного ремонтного завода» к шести годам

В Ростове главу авиаприборного завода приговорили к шести годам за хищения

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрел уголовное дело бывшего исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» Сослана Урумова и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, Урумов причастен к хищениям при ремонте военной техники и фиктивному трудоустройству работников на сумму в 1,5 млн рублей. В суде фигурант дела не признал свою вину.

В конце 2022 года ФСБ России по Ростовской области объявила Сослана Урумова в федеральный розыск. В мае 2023 года экс-директора «Авиаприборного ремонтного завода» задержали в Москве.

По данным регионального управления ФСБ, Урумов все эти годы скрывался от правоохранительных органов на территории ЛНР и ДНР. Задержанного поместили в СИЗО в Ростовской области. Дело было направлено в Советский районный суд Ростова в июле 2024 года.

Судебный процесс шел чуть более года. Урумов все это время находился под стражей.

Ранее стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области.