В Петербурге аферисты выманили у 95-летней блокадницы более 2 млн рублей

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Блокадница из Петербурга поверила мошенникам и отдала им все свои украшения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 95-летняя женщина общалась с неизвестным, который убедил ее в необходимости задекларировать сбережения. Однако в беседе женщина заявила, что крупных сумм у нее нет, но есть ювелирные украшения.

«Сердце телефонного мошенника не дрогнуло, и он убедил женщину передать драгоценности неизвестному курьеру», – сообщается в публикации.

Всего она передала аксессуаров на 2,2 миллиона рублей. Позже блокадница поняла, что ее обманули, поэтому обратилась в полицию. По словам пострадавшей, деньги у нее забирала женщина лет 60.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия.

Исходя из исследований, связанных с возрастом жертв мошенников, люди старше 60 лет составляют всего 20,8% от числа пострадавших. Чаще всего на уловки аферистов попадаются россияне от 25 до 39 лет, дети и подростки младше 18 лет составляют 2,9%.

Ранее российская студентка взяла у отчима 5 млн рублей, чтобы отдать их аферистам.

