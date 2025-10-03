На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Унцукуль вылетел вертолет для транспортировки раненных при стрельбе в Махачкалу

Минздрав Дагестана: раненных при стрельбе в Унцукуле транспортируют в Махачкалу
Telegram-канал Минздрав РД

Троих пострадавших в результате стрельбы у школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль планируют вертолетом транспортировать в Махачкалу для продолжения лечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, в настоящее время состояние раненых оценивается как стабильное. Их прооперировали накануне вечером.

«В Унцукуль вылетел борт медицинского вертолета с хирургом Дагестанского центра медицины катастроф, который на месте оценит состояние раненых для транспортировки их в стационары Махачкалы и продолжения специализированного лечения», — говорится в заявлении.

Стрельба в селе Унцукуль произошла 2 октября. Изначально СМИ писали, что огонь открыли в школе № 1 — однако министерство внутренних дел РФ опровергло эту информацию. Оказалось, что перестрелка произошла на территории, прилегающей к учебному заведению. Участниками конфликта стали шестеро взрослых, один из которых применил травматическое оружие. В результате три человека получили ранения, один из них сразу после происшествия находился в тяжелом состоянии.

На фоне случившегося сотрудники правоохранительных органов начали поиск подозреваемых в стрельбе. Ими стали три жителя населенного пункта в возрасте 27, 28 и 46 лет.

Все новости на тему:
Стрельба в Дагестане
